شكرا لمتابعة خبر عن سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيا من ولي العهد بدولة الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تلقى صاحب السمو الملكي الأمير تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية. وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سمو ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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