شكرا لمتابعة خبر عن آلية تقديم شكوى على صاحب العمل من قبل المؤمن له والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت وزارة العمل عن آلية تقديم شكوى على صاحب العمل في حال عدم التزام صاحب العمل بتوفير التأمين الطبي للعامل.
وأوضحت وزارة العمل أن صاحب العمل ملزم بالتأمين الصحي على العاملين " مواطنين ومقيمين " وأفراد
أسرهم، وتسليمهم بطاقاتهم، بالإضافة إلى دفع أقساط وثيقة التأمين.
وأشارت إلى أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بذلك فإن للعامل حق في تقديم شكوى مباشرة إلى مجلس الضمان عبر القنوات التالية مع التزام المجلس بسرية معلومات مقدم الشكوى:
www.cchi.gov.sa
ولفتت إلى المستندات المطلوبة عند تقديم شكوى على صاحب العمل لدى مجلس الضمان ومنها عقد العمل أو مستند المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صورة من بطاقة الأحوال بالنسبة للمواطنين أو الإقامة لغير المواطنين، معلومات الاتصال بصاحب العمل.
أبانت أنه بعد اكتمال المستندات المطلوبة يتم مخاطبة " صاحب العمل " ليتم العمل على حل الشكوى، يتم الاتصال بالمؤمن له لإبلاغه بما تم في الشكوى.
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