شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار مصحوبة برياح سطحية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة.

وحذرت الهيئة في التنبيه من استمرار هطول امطار خفية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة غدًا الثلاثاء.