السعودية: تعرف على إجازة عيد الأضحى 1441 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك

نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين 20 يوليو، مدة وتفاصيل إجازة القطاع الخاص والعام والبنوك في عيد الأضحى المبارك بعد الإعلان عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية واس عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن أول عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة واحد وثلاثين يوليو/ تموز 2020، و30 يوليو وقفة عرفة في الدول العربية والاسلامية.

وقالت الوكالة أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ يوم الأحد 5 ذي الحجة 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28 يوليو/ تموز 2020، حيث يستأنف العمل يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس/ آب 2020.

وأشارت الوكالة الى ان يوم الخميس 2 ذي الحجة المقبل، سيكون آخر دوام؛ كون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، والأحد 5 ذي الحجة تبدأ إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام.

حول إجازة القطاع الخاص، أوضحت أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2020/1441 في السعودية ستكون في نفس الموعد لإجازات القطاع العام ويعد هذا العام شكل استثنائي لما تمر بها البلاد من انتشار لفيروس كرونا الذي أصاب جميع المناطق في السعودية، وهذا ما دفع الوزرات المعنية بتحديد إجازة عيد الأضحى لتشمل كلا من القطاع الخاص والعام معًا في نفس التوقيت.

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وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في منشور عبر صفحتها الرسمية تويتر، أن بداية إجازة البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية تبدأ مع نهاية عمل يوم الثلاثاء 7 من شهر ذي الحجة القادم، الموافق 28 من شهر يوليو المقبل، على أن تستأنف أعمالها يوم الأربعاء 15 من شهر ذي الحجة، الموافق 5 من أغسطس القادم (حسب تقويم أم القرى).

وأضافت المؤسسة أن إجازة العاملين في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" تبدأ مع نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة، الموافق 29 من شهر يوليو المقبل، على أن تبدأ عودة الموظفين يوم الاثنين 13 ذي الحجة، الموافق 3 أغسطس (حسب تقويم أم القرى).

وأكدت المؤسسة في بيان نقلته وكالة سوا الاخبارية على جميع البنوك المحلية ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها، للعمل خلال فترات معينة من إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم إبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وحذرت المملكة العربية السعودية من الاختلاط وكسر الاجراءات في ايام عيد الأضحى المبارك مع إخذ الاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بالإرشادات الصحية وفق ما تنشره وزارة الصحة .