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المحكمة العليا: غدًا الثلاثاء المتمِّم لشهر ذي القعدة

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عيد الأضحى يوم 31 يوليو

أعلنت المحكمة العليا أن غدًا الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، ويوم الخميس الموافق 30 يوليو، الوقوف بعرفة؛ حيث سيكون يوم الجمعة بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد جددت دعوتها إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الإثنين «19 ذي القعدة 1441هـ».

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جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: «إن المحكمة العليا بالمملكة العربية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الإثنين، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ».

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