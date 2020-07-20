شكره على مشاعره الأخوية الصادقة..
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم الإثنين من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
اطمأن ولي العهد بدولة الكويت (خلال الاتصال) على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سائلًا الله- تعالى- أن يمتعه بالصحة والعافية.
وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سمو ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالًا من نظيره الكويتي للاطمئنان على صحة الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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