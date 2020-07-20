تعليم الرياض يعلن حركة نقل 427 من قادة وقائدات المدارس بالرياض

حدَّد طريقة الاستعلام..

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الإثنين، عن حركة نقل المكلفين والمكلفات بالقيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1441/1442هـ وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها بموقع «تويتر»: إن مدير عام تعليم الرياض اعتمد حركة نقل 427 من المكلفين والمكلفات بالقيادات المدرسية للبنين والبنات. وذكرت إدارة التعليم أن الاستعلام عن نتيجة الحركة بالاسم وكتابة رقم المرور من خلال بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط التالي اضغط هنا:

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