«هدف» يُودِع 2.7 مليون ريال في حسابات مستفيدي خدمة توصيل الطلبات

7039 مستفيدًا نفذوا 300 ألف طلب..

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 2.7 مليون ريال في حسابات السعوديين المستفيدين من مبادرة دعم العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات. وأوضح «هدف» أن هذه الدفعة الثانية؛ حيث بلغ إجمال الدعم بنهاي مدة البرنامج 4.44 مليون ريال، وذلك لـ7.39 مستفيد. وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن العاملين في خدمة توصيل الطلبات نفذوا 300 ألف طلب توصيل. Advertisements وكتب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تعزيزًا للجهود الحكومية والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية؛ أودع هدف 2.7 مليون في حسابات السعوديين المستفيدين من مبادرة دعم العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، تُمثل الدفعة الثانية من دعم البرنامج». اقرأ أيضًا: تعرف على آلية إصدار شهادات حضور الدورات التدريبية التفاعلية من صندوق هدف

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