جولات رقابية على أسواق الخضار

وأكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، أن الأمانة حريصة على توفير أقصى درجات الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين عبر جولاتها التفتيشية المستمرة، وأخذ العينات العشوائية للتأكد من سلامتها تزامناً مع إنتاج الفواكه الموسمية، مؤكداً أن الأمانة ستطبق العقوبات المشددة على المتهاونين فوراً، خاصةً فيما يتعلق بسلامة المنتجات الزراعية من خلال الالتزام بالشروط الصحية لحفظها ونقلها لضمان سلامتها.
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