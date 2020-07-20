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بلدية لينة تنهي استعداداتها لاستقبال الأضحى

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أكملت بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطة العمل التي أعدت لهذا الشأن، بتهيئة 8 حدائق عامة، حيث تمت عمليات قص وتهذيب الأنجيلة ومواصلة تعقيم ألعاب الأطفال فيها بمساحة 70.105 م2، وتهيئة 5 ساحات عامة بمساحة 21.852 م2، وتهيئة ممري المشاة بمساحة 12.000 م2، بالإضافة إلى أعمال التنظيف وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس وتركيب ليات الزينة على أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية.

وأوضحت البلدية أنها ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وأن صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك شملت مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ، إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، مشيرةً إلى أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بأعمالها اليومية كافة.


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