وأوضحت البلدية أنها ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وأن صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك شملت مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ، إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، مشيرةً إلى أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بأعمالها اليومية كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية لينة تنهي استعداداتها لاستقبال الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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