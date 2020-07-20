المدارس الأهلية والعالمية تستبق العام الدراسي بخصم 5%

ووفقاً لبيانات الوزارة التي اطلعت عليها «دوت الخليج» فإن مهام الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي ستتركز بتحديد وتسهيل متطلبات واشتراطات التراخيص الخاصة بالمدارس العالمية والأجنبية ومعاهد ومراكز اللغات والمراكز الثقافية.
ومن ضمن أهداف الإدارة تسهيل دراسة طلبات التراخيص وإصدار التوصيات بشأنها، وإعداد معايير الرخص المهنية للعاملين في المدارس العالمية والأجنبية بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم، وإعداد اللائحة المنظمة للمخالفات والجزاءات المترتبة عليها، ودراسة الرسوم الدراسية.
المدارس العالمية والأجنبية
1942 مدرسة
275,756 طالباً وطالبة
20,644 معلماً ومعلمة
مشاريع صندوق الدعم
15 مشروعاً
340 مليون ريال قيمة تمويلية
12 مبنى مدرسيا جديدا طرح للترسية
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