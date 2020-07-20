المدارس الأهلية والعالمية تستبق العام الدراسي بخصم 5%

فيما تبدأ وزارة التعليم عامها الدراسي الجديد بوصول عدد المدارس العالمية والأجنبية في المملكة إلى 1942 مدرسة، بها 275.756 طالباً وطالبة، و20.644 معلماً ومعلمة، استبقت عدد من المدارس الأهلية والعالمية انطلاق العام الدراسي بمنح أولياء الأمور خصومات تصل إلى 5 % بشرط دفع كامل أقساط العام الدراسي، يأتي ذلك في وقت قررت فيه وزارة التعليم دعم المستثمرين بإنشاء إدارة عامة متخصصة في منح التراخيص وإعداد المعايير واللوائح لتسهيل اشتراطات التراخيص.

ووفقاً لبيانات الوزارة التي اطلعت عليها «دوت الخليج» فإن مهام الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي ستتركز بتحديد وتسهيل متطلبات واشتراطات التراخيص الخاصة بالمدارس العالمية والأجنبية ومعاهد ومراكز اللغات والمراكز الثقافية.

ومن ضمن أهداف الإدارة تسهيل دراسة طلبات التراخيص وإصدار التوصيات بشأنها، وإعداد معايير الرخص المهنية للعاملين في المدارس العالمية والأجنبية بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم، وإعداد اللائحة المنظمة للمخالفات والجزاءات المترتبة عليها، ودراسة الرسوم الدراسية.

المدارس العالمية والأجنبية

1942 مدرسة

275,756 طالباً وطالبة

Advertisements

20,644 معلماً ومعلمة

مشاريع صندوق الدعم

15 مشروعاً

340 مليون ريال قيمة تمويلية

12 مبنى مدرسيا جديدا طرح للترسية