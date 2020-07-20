إطلاق اسم فيصل بن خالد على أحد طرق الخميس

وطلب عدد من أهالي منطقة عسير بتسمية الطريق باسم الأمير تركي بن طلال، إلا أنه وجه بدلاً عن ذلك بتسمية الطريق باسم الأمير فيصل بن خالد، وأكد أمير منطقة عسير أن ذلك تقديراً لمكانة الأمير فيصل بن خالد، مضيفا «أن إضفاء اسم شخص إلى مكان إنما هو وسام يستحقه من كان أهلاً له، تقديراً لمكانته بين الأهالي؛ لذا فقد وجدنا أن الأولى بذلك الوسام هو أخي الأمير فيصل بن خالد، ليذكرّنا إطلاق اسمه على ذلك الطريق المميز بما يستحقه هذا الرجل العظيم من ثناء، لجهوده وإخلاصه طيلة توليه المسؤولية».
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