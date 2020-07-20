فريق يطلع على معالم ينبع

اطلع فريق سياحي على أبرز المعالم السياحية والتاريخية بمدينة ينبع وما تتضمنه من مقومات وتنوع كبير في الطبيعة، وذلك ضمن الباقات السياحية التي خصصتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن فعاليات صيف السعودية «تنفس» الذي يستمر إلى 30 سبتمبر 2020.

وزار الفريق الواجهة البحرية وسوق الليل وبعض عيون ينبع النخل الجارية، والبحيرة الصناعية وحديقة الفيروز وجزيرة النورس والواجهة البحرية بينبع الصناعية.

وتعد مدينة ينبع واحدة من أجمل المدن لوقوعها على ساحل البحر الأحمر، ولصفاء المياه بشواطئها الرملية الساحرة وتكاثر شعابها المرجانية ما أدى إلى جذب كثير من المجموعات السياحية من محبي رياضة الغوص والسباحة، وغيرها من الرياضات البحرية، إضافة إلى مرسى للقوارب الترفيهية وقوارب الصيد، وتبعد 200 كم غرب المدينة المنورة.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للسياحة خصصت - ضمن حملة «تنفس»- أكثر من 100 باقة منوعة للوجهات السياحية عبر الموقع الإلكتروني «روح السعودية» https://www.visitsaudi.com/ar للأفراد والأسر والسياح وتضم خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق والمتطلبات للاستمتاع بالأنشطة السياحية المتنوعة في عشر وجهات سياحية هي: (الرياض، الشرقية، تبوك، الباحة، عسير، جدة، الطائف، ينبع، أملج، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، وذلك بما يتوافق مع طبيعة وطقس المكان، فكل وجهة لها ميزتها التي تختص بها.