إحكام السيطرة الأمنية واستنفار لسلامة الحجاج

أكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود سلمان الفرج لـ»دوت الخليج» على هامش المؤتمر الأمني الثاني لموسم حج هذا العام بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد «911» بمكة المكرمة، اكتمال استعدادات الدفاع المدني لهذا الحج الاستثنائي، فجميع مراكز الدفاع المدني المنتشرة بالمشاعر أعدت الفرق والآليات ووحدات الإخلاء الطبي التي ستقوم بتنفيذ مهامها في حالة مواجهة أي طارئ، لا سمح الله، بالإضافة إلى الدعم والإسناد البشري في جاهزية متكاملة في حال أي افتراضيات متوقعة.

مسح كامل

أشار اللواء الفرج إلى أن قوات الدفاع المدني باشرت مهامها من 15 ذي القعدة بمسح ميداني للمشاعر المقدسة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة في مواقع الحجاج بمنى ومزدلفة وعرفة، وبالطرق ونقاط التجمع التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام، وكذلك الوقوف الميداني لمراكز الدفاع المدني. وبين أنه تم توزيع مراكز وفرق الدفاع المدني بما يغطي المشاعر المقدسة، كما تم مسح جميع المواقع منذ وقت مبكر للتأكد من توفر الاشتراطات ومتطلبات السلامة سواء في المقرات أو المخيمات أو الخدمات الأمنية، موضحا أن هناك خطة إسناد ودعم بشري في حال تطلب الأمر.

تخفيف الضغط

أوضح قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي أن خطة شرطة منطقة مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحقيق حج آمن. وأبان أن مهام الشرطة تتمثل في تخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني الواقعة على مشارف مكة المكرمة، وذلك بإقامة طوق أمني على مداخل مكة المكرمة.

تكثيف التواجد

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وأفاد العتيبي، أن هناك رصدا أمنيا سريا للاستراحات والجبال والأودية لمنع التسلل إلى المشاعر المقدسة، كما تم تشكيل فرق عمل ميدانية لمدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة لرصد حملات الحج الوهمية وضبط من يقف خلفها، مؤكدا أنه لا يوجد هذا العام أي حملات حج مصرح لها وفق تنظيم وزارة الحج والعمرة إلى جانب تكثيف التواجد الأمني في مواقيت الإحرام بالإضافة إلى استحداث 32 نقطة منع كطوق أمني على مشارف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكافة الطرق المؤدية لها.

4 قيادات

أشار مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد إلى أن خطة القيادة لموسم حج هذا العام 1441 تنفذ من خلال 4 قيادات تتمثل في قيادة دوريات مكة المكرمة، وهي استمرار للدوريات المستمرة على مدار العام في الأحياء والطرق، وكذلك قيادة المنطقة المركزية وتسير فيها دوريات راجلة، إضافة إلى وجود نقاط فرز وتدقيق للتحكم في الداخلين لهذه المنطقة، فلا يصرح إلا لمن لديه تصريح دخول إلى هذه المنطقة إلى جانب قيادة المشاعر المقدسة «مزدلفة، عرفة، منى»، وتسير فيها هذا العام دوريات راكبة بالإضافة إلى وجود مراكز ضبط أمني للتحقق والتدقيق لمنع تواجد أي شخص غير مصرح له.

حركة مرنة

تناول مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي محاور الخطة المرورية، والتي تركز على نشر الدوريات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بينهما لتحقيق حركة مرورية مرنة وآمنة تخدم ضيوف الرحمن وتحقق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذا تنظيم الحركة المرورية داخل المنطقة المركزية والتحكم في جميع المحاور لتقليل الدخول إلى المنطقة المركزية وفقا لمرحلة التروية وأيام التشريق، وكذلك التحكم في جميع مداخل المشاعر المقدسة.