300 دراجة هوائية لمحبي الرياضة السياحية بعسير

تجهيز أحد الأطفال لقيادة الدراجات الهوائية بمتنزه السحاب
4 مسارات
تتوزع مسارات الدراجات الهوائية على أربعة مواقع سياحية في عسير، منها مسار السحاب الذي يقع في مركز «السودة» على مسافة 3500 متر.
وحرصت أمانة منطقة عسير والجهات المشاركة معها في تنظيم الفعالية مثل شرطة ومرور المنطقة والدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الزراعة وفريق «نشامى عسير» وفريق «سندكم» والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية (محمية ريدة) والبلديات المعنية في النماص والسودة والحبلة، على اختيار مواقع المسارات التي تمر بعضها وسط غابات العرعر والنبات الجبلية العطرية التي تشكل مع السحاب الذي يغطيها لوحة فنية حالمة، إضافة إلى تعرف المشاركين على أبرز المعالم الحضارية والتراثية التي تتوزع على جنبات المسارات، وهو ما يحقق أبرز أهداف الفعالية في توفير نشاط سياحي يجمع بين المتعة والثقافة.
وجهزت مواقع المسارات منذ وقت مبكر حيث تم تقسيم المسارات إلى ثلاثة أقسام A , B ,C ، تشمل منطقة المواقف ومنطقة الفعاليات ومسار الحركة البديل، ومسار دراجات بعرض أربعة أمتار ومسار خاص بالمشي، وعشرات اللوحات الإرشادية ومئات العلامات الأرضية لتوضيح المسارات الحركية ولحفظ السلامة وموقف لسيارات فرق التنظيم والصيانة وحاويات نفايات على طول المسار.
جوانب ترفيهية
لم تقتصر الفعالية على المشاركين حيث وفرت جوانب ترفيهية للحضور منها دراجات هوائية للتنزه والتأجير برسوم رمزية، وعربات بيع طعام متنقلة، وجلسات على خمسة إطلالات جذابة، وتجهيز مواقع تعكس هوية المنطقة.
وقد قامت «دوت الخليج» بزيارة أحد المواقع المخصصة لهذه الرياضة السياحية ووجدت إجراءات السلامة لمستخدمي هذه الدراجات حيث يتم قياس درجات الحرارة لمستخدمي الدراجات الهوائية قبل استخدامها وتعقم الدراجات الهوائية ويتم وضع علامات أرضية ومسارات منظمة لتحقيق التباعد الاجتماعي في المواقع.
والتقت بعدد من الزوار حيث تحدث المواطن عواد المنديل عن التجربة قائلا: «تجربة جميلة عشناها في متنزه السودة السياحي حيث مارسنا هذه الرياضة وسط أجواء وطبيعة رائعة بالمنطقة وهذه التجربة شاهدناها خارج المملكة خاصة في الدول الأوروبية».
وتستمر فعاليات الدراجات الهوائية لمدة شهر تقريباً من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ 7 مساء يومياً حيث يعمل على تشغيل هذه المواقع كوادر الشباب السعودي من الجنسين في جميع المواقع.
مسارات الدراجات الهوائية
مسار السحاب الذي يقع في مركز «السودة» على مسافة 3500 متر
مسار محافظة «النماص» الذي يمتد على مسافة 2000 متر
مسار متنزه «الحبلة» لمسافة 2000 متر
مسار «المطار» على مسافة 1300 متر
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