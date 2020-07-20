أمين عسير يدشن مبادرة تعزيز التراث

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبادرة السنيدي للوازم الرحلات؛ لتعزيز تراث منطقة عسير، وذلك بمبنى الأمانة بمدينة أبها. وأوضح الحميدي أن مبادرة السنيدي تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، حرصاً منه على تعزيز هوية المنطقة التراثية، مشيراً إلى أن الأمانة نجحت بالتعاون مع شركة السنيدي بإدخال هوية المنطقة التراثية وتعزيزها، من خلال عرض تلك المنتجات التي تنتجها السنيدي عبر خطوط إنتاج خاصة بها، ويتم توزيعها في كافة أنحاء مناطق المملكة ودول الخليج، منوهاً إلى أن ما يميز التراث في منطقة عسير هو التنوع الفريد المستمد أصوله وفصوله من تنوع البيئة الجغرافية، ما بين الساحل والجبل والصحراء بكل ما يتفرع عنها من مفردات وظفتها شركة السنيدي في إنتاج تراثي مميز.

وأضاف أن الكثير من عناصر هذا التراث العسيري القديم مستمر، ويُثري الحياة اليومية، حيث تضيف هذه العناصر في مضمونها قيمة خاصة، من خلال الجهود التي يقودها أمير المنطقة لحفظ وحماية التراث والترويج له باعتباره مميزاً ورمزاً للهوية التراثية بالمنطقة، ومعبراً عن مكنون الثقافة العسيرية، وذلك من خلال توثيق التراث والحفاظ عليه باعتباره قيمة معنوية لبناء القدرات والخبرات في مختلف مجالاته.