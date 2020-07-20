أمين عسير يدشن مبادرة تعزيز التراث

وأضاف أن الكثير من عناصر هذا التراث العسيري القديم مستمر، ويُثري الحياة اليومية، حيث تضيف هذه العناصر في مضمونها قيمة خاصة، من خلال الجهود التي يقودها أمير المنطقة لحفظ وحماية التراث والترويج له باعتباره مميزاً ورمزاً للهوية التراثية بالمنطقة، ومعبراً عن مكنون الثقافة العسيرية، وذلك من خلال توثيق التراث والحفاظ عليه باعتباره قيمة معنوية لبناء القدرات والخبرات في مختلف مجالاته.
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