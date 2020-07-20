أمسية شعرية وألعاب نارية بصيف الحرجة

وقال رئيس بلدية الحرجة المهندس حسن بن مضواح القحطاني، أمس، في تصريح لـ»دوت الخليج»: إن البلدية أنهت كافة الاستعدادات لإقامة الحفل النهائي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما دعت أهالي المحافظة للحضور والاستمتاع بالفقرات الجميلة، مشيرا إلى أن البلدية أقامت العديد من الفعاليات، ومنها المعرض البلدي وسباق الجري (الماراثون) وسباق الدراجات ومعرض الأسر المنتجة وحظيت بإقبال كبير.
يذكر أنه تم تطبيق الإجراءات الإحترازية من وباء كورونا بكافة الفعاليات، وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما ثمن دور تلك الجهات لإنجاح كافة الفعاليات، وقال إن كافة الفعاليات تأتي تحت شعار «نتنزه بحذر» ضمن مبادرات نشامى عسير «حسن الوفادة».
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