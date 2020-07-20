السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 4581 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت إسبانيا 4581 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 264836 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 28422 حالة وفاة.

// انتهى //

22:53ت م

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مدريد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت إسبانيا 4581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 264836 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 28422 حالة وفاة.// انتهى //22:53ت م0284

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