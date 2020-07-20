السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 63,201 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63,201 إصابة جديدة و 498 حالة وفاة نتيجة فيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس فيها وصل إلى 3,761,362، فيما بلغ عدد الوفيات 140,157 حالة وفاة.

// انتهى //

22:51ت م

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واشنطن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63,201 إصابة جديدة و 498 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس فيها وصل إلى 3,761,362، فيما بلغ عدد الوفيات 140,157 حالة وفاة.// انتهى //22:51ت م0283

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