السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 45312 حالةً



لندن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت بريطانيا ارتفاعاً في عدد وفيات فيروس

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم أنها أحصت 580 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 295372 حالةً، مضيفة أنها أجرت منذ بداية انتشار الفيروس أكثر من 130ر10 ملايين كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالعدوى أو ممن أصيبوا بها فعلاً.

// انتهى //

22:49ت م

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لندن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت بريطانيا ارتفاعاً في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 45312 حالةً بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم أنها أحصت 580 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 295372 حالةً، مضيفة أنها أجرت منذ بداية انتشار الفيروس أكثر من 130ر10 ملايين كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالعدوى أو ممن أصيبوا بها فعلاً.// انتهى //22:49ت م0281

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