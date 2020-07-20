السعودية اليوم / ارتفاع وفيات كورونا في اليونان إلى 195 والإصابات إلى 4102



أثينا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت اليونان حالة وفاة جديدة بفيروس

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم أن حالتين من بين الإصابات الجديدة كُشف عنها عبر بوابات الدخول إلى اليونان وبقية الحالات حدثت في مناطق متفرقة في البلاد.

// انتهى //

22:48ت م

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أثينا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت اليونان حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 195 حالةً، فيما ارتفعت الإصابات إلى 4102 حالةً بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم أن حالتين من بين الإصابات الجديدة كُشف عنها عبر بوابات الدخول إلى اليونان وبقية الحالات حدثت في مناطق متفرقة في البلاد.// انتهى //22:48ت م0280

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