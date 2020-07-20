السعودية | وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:33 مساءً, 20 يوليو 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الأستاذ ناصر بوريطه.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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