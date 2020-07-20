السعودية | وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأردني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:24 مساءً, 20 يوليو 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ أيمن الصفدي.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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