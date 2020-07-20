شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مستجدات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.