شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت وملكا الأردن والبحرين يطمئنون على صحة خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اطمأنوا فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجلالتهم على مشاعره الأخوية الصادقة.

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