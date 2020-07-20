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2020-07-20 خالد الكريديس مديرًا لإدارة العلاقات والإعلام بشرطة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements صدر قرار مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، بتكليف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد بن سعد الكريديس مديرًا لإدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة الرياض. “متابعات الخليج 365” تتمنى المزيد من النجاح للرائد خالد الكريديس والتوفيق والسداد في أداء مهامه في خدمة دينه ووطنه.



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