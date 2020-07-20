شكرا لقرائتكم خبر الأمن الفكري بالمسجد الحرام يعرف بالوسطية في مناسك الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برامج متنوعة خلال موسم الحج بما يخدم الحجاج في التوعية بيسر الشريعة ووسطيتها في مناسك الحج من خلال رسائل توعوية ولقاءات ومحاضرات لأئمة الحرمين الشريفين عبر برنامج من معالم الوسطية في الحج وسمات الأمن الفكري في الحج وآداب وفنون الحوار بين الحجاج ومقدمي الخدمة والتي تبين وسطية الإسلام في هذا النسك العظيم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام وخاتمة العقد .

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالرئاسة علي النافعي أن الأمن الفكري وسلامته في سلوك الحاج من فضل ونعمة تعود عليه بالنفع في الدارين، وأن البيت الحرام هو مصدر للأمن ومحله، وأن الشريعة راعت جميع جوانب حياة المسلم في معتقده وفكره وسلوكه في أن يكون متبعا ومقتديا بهدي القرآن والسنة النبوية الشريفة.

وأشار إلى أن الإصدارات التي تهدى للحجاج عبر الروابط الالكترونية من كتب وكتيبات تثري الجانب الثقافي والمعرفي في هذا الجانب العظيم، مبينا أنها ستبث عبر منصات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية وفق تطلعات ولاة الأمر في حج آمن ضمن مبادرة الرئاسة العامة معا محترزون وجميعا حاذرون.