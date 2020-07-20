الأمن الفكري بالمسجد الحرام يعرف بالوسطية في مناسك الحج

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وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالرئاسة علي النافعي أن الأمن الفكري وسلامته في سلوك الحاج من فضل ونعمة تعود عليه بالنفع في الدارين، وأن البيت الحرام هو مصدر للأمن ومحله، وأن الشريعة راعت جميع جوانب حياة المسلم في معتقده وفكره وسلوكه في أن يكون متبعا ومقتديا بهدي القرآن والسنة النبوية الشريفة.
وأشار إلى أن الإصدارات التي تهدى للحجاج عبر الروابط الالكترونية من كتب وكتيبات تثري الجانب الثقافي والمعرفي في هذا الجانب العظيم، مبينا أنها ستبث عبر منصات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية وفق تطلعات ولاة الأمر في حج آمن ضمن مبادرة الرئاسة العامة معا محترزون وجميعا حاذرون.
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