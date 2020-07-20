6 محاور لتأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة بالحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» ‏6 محاور متنوعة، بهدف تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة بحجاج بيت الله، وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى نفوس العاملين بالرئاسة. وتأتي هذه المحاور من منطلق تحقيق ما يؤكده ولاة الأمر من العناية بالحجاج والمعتمرين والزوار وإكرامهم والقيام بالواجب نحوهم. البنائي والإعدادي، ويتمثل في السعي الحثيث لتعزيز قيمة الشرف والافتخار بخدمة الحجاج والعمار

التوجيهي والإرشادي، ويركز على رسالة الحرمين الشريفين العلمية من خلال بث دروس عن بعد للحجاج والزوار

الخدمي، ويعنى بالخدمة المباشرة للحجاج من خلال تقديم أرقى الخدمات لهم وبما يتواكب مع الوضع الراهن لجائحة كورونا

الاجتماعي والإنساني، ويهتم بالخدمات الإنسانية والتعليمات الصحية للحجاج بالتعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة

الإعلامي، ويختص بإشراك الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإعلام الجديد لتغطية برامج الحملة وفعالياتها

التقني، ويؤدي دورا مهما في جميع المحاور، مع أرشفة محتوى الحملة خلال السنوات الماضية

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