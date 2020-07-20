جبريل عريشي في ذمة الله

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ونعى مجلس الشورى العريشي مستذكرا الأعمال التي قام بها وجهوده المخلصة خلال عضويته في المجلس، والتي كان خلالها مثالا للتفاني في خدمة دينه ووطنه.
«مكة» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة، سائلة الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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