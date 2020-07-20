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جبريل عريشي في ذمة الله

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الكاتب في الصحيفة وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور جبريل عريشي أبوالحسن، إثر سكتة قلبية.

ونعى مجلس الشورى العريشي مستذكرا الأعمال التي قام بها وجهوده المخلصة خلال عضويته في المجلس، والتي كان خلالها مثالا للتفاني في خدمة دينه ووطنه.

«مكة» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة، سائلة الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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