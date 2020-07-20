شكرا لقرائتكم خبر جبريل عريشي في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الكاتب في الصحيفة وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور جبريل عريشي أبوالحسن، إثر سكتة قلبية.

ونعى مجلس الشورى العريشي مستذكرا الأعمال التي قام بها وجهوده المخلصة خلال عضويته في المجلس، والتي كان خلالها مثالا للتفاني في خدمة دينه ووطنه.

«مكة» التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة، سائلة الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته «إنا لله وإنا إليه راجعون».