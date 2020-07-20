صالح الشيحي في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله الكاتب الصحفي صالح الشيحي أمس الأول بعد إصابته بفيروس كورونا ونعى الوسط الإعلامي والثقافي الفقيد بعد إعلان وفاته، معبرين عن حزنهم، ومستذكرين مناقبه ودوره في الساحة الثقافية.

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