2429 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5524 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 5524 حالة، و37 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 253,349 حالة، منها 47,567 حالة نشطة، منها 2196 حالة حرجة. 253,349 إجمالي الحالات 47,567 الحالات النشطة 203,259 المتعافون 2523 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن جدة 254 الهفوف195 الرياض 169 الطائف 122 مكة المكرمة 116 الدمام 103 المبرز 102 حفر الباطن 91 المدينة المنورة 65 نجران 48 حائل 47 الخبر 47 سكاكا 43 بريدة 41 خميس مشيط 40 وادي الدواسر 32 ينبع 30 تبوك 29 أبها 29 بللسمر 29 القطيف 24 صامطة 24 الظهران 22 بلجرشي 21 الحرجة 20 القنفذة 19 أحد رفيدة 19 عرعر 19 شرورة 19 رجال المع 19 بيش17 تربة17 المضة 15 أبو عريش 15 عنيزة 15 سبت العلاية 15 تبالة 15 قلوة 15 الدوادمي 14 الخرمة14 ميسان 14 عيون الجواء 13 بيشة 12 رنية 12 رفحاء 12 بقعاء 12 خليص 12 سراة عبيدة 11 ظهران الجنوب 11 النعيرية 11 رأس تنورة 11 العيدابي10 جازان 10 الرس10 الليث 10 السحن10 الجبيل 9 الحائط9 يدمة9 حريملاء9 الخرج9 الأسياح8 عفيف8 Advertisements محايل8 العيون8 البشائر8 الشملي7 العقيق 7 المزاحمية 7 الجفر 7 المندق6 رياض الخبراء 6 صبيا 6 تثليث6 القرى5 عريعرة 4 صفوى 4 حوطة بني تميم 4 النماص4 السليل 4 البكيرية 4 الخفجي 4 القريع4 الرين 3 بارق3 البرك3 رابغ3 قيا 3 البدائع 3 مهد الذهب 3 المويه 3 المظيلف 3 الشعبة 2 موقق 2 رفائع الجمش 2 النبهانية 2 حوطة سدير 2 الباحة2 المجمعة2 وادي بن هشبل2 المحاني2 بقيق2 الحناكية2 ضبا2 طبرجل2 دومة الجندل2 القويعية2 تمير2 ثريبان2 ثول1 القوارة1 فرسان1 الشنان1 الرقعي1 الدلم1 الزلفي1 القحمة1 نمرة1 الكامل1 أحد المسارحة1 أملج1 الوجه1 رماح1 المذنب1 مرات1 سلوى1 فيفا1 الريث1 أضم1 قرية العليا1 الحمنة1 الفرشة1

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