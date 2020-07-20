شكرا لقرائتكم خبر 2429 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5524 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
253,349 إجمالي الحالات
47,567 الحالات النشطة
203,259 المتعافون
2523 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن
جدة 254
الهفوف195
الرياض 169
الطائف 122
مكة المكرمة 116
الدمام 103
المبرز 102
حفر الباطن 91
المدينة المنورة 65
نجران 48
حائل 47
الخبر 47
سكاكا 43
بريدة 41
خميس مشيط 40
وادي الدواسر 32
ينبع 30
تبوك 29
أبها 29
بللسمر 29
القطيف 24
صامطة 24
الظهران 22
بلجرشي 21
الحرجة 20
القنفذة 19
أحد رفيدة 19
عرعر 19
شرورة 19
رجال المع 19
بيش17
تربة17
المضة 15
أبو عريش 15
عنيزة 15
سبت العلاية 15
تبالة 15
قلوة 15
الدوادمي 14
الخرمة14
ميسان 14
عيون الجواء 13
بيشة 12
رنية 12
رفحاء 12
بقعاء 12
خليص 12
سراة عبيدة 11
ظهران الجنوب 11
النعيرية 11
رأس تنورة 11
العيدابي10
جازان 10
الرس10
الليث 10
السحن10
الجبيل 9
الحائط9
يدمة9
حريملاء9
الخرج9
الأسياح8
عفيف8
محايل8
العيون8
البشائر8
الشملي7
العقيق 7
المزاحمية 7
الجفر 7
المندق6
رياض الخبراء 6
صبيا 6
تثليث6
القرى5
عريعرة 4
صفوى 4
حوطة بني تميم 4
النماص4
السليل 4
البكيرية 4
الخفجي 4
القريع4
الرين 3
بارق3
البرك3
رابغ3
قيا 3
البدائع 3
مهد الذهب 3
المويه 3
المظيلف 3
الشعبة 2
موقق 2
رفائع الجمش 2
النبهانية 2
حوطة سدير 2
الباحة2
المجمعة2
وادي بن هشبل2
المحاني2
بقيق2
الحناكية2
ضبا2
طبرجل2
دومة الجندل2
القويعية2
تمير2
ثريبان2
ثول1
القوارة1
فرسان1
الشنان1
الرقعي1
الدلم1
الزلفي1
القحمة1
نمرة1
الكامل1
أحد المسارحة1
أملج1
الوجه1
رماح1
المذنب1
مرات1
سلوى1
فيفا1
الريث1
أضم1
قرية العليا1
الحمنة1
الفرشة1
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.