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2429 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5524 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 5524 حالة، و37 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 253,349 حالة، منها 47,567 حالة نشطة، منها 2196 حالة حرجة.

253,349 إجمالي الحالات

47,567 الحالات النشطة

203,259 المتعافون

2523 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب المدن

جدة 254

الهفوف195

الرياض 169

الطائف 122

مكة المكرمة 116

الدمام 103

المبرز 102

حفر الباطن 91

المدينة المنورة 65

نجران 48

حائل 47

الخبر 47

سكاكا 43

بريدة 41

خميس مشيط 40

وادي الدواسر 32

ينبع 30

تبوك 29

أبها 29

بللسمر 29

القطيف 24

صامطة 24

الظهران 22

بلجرشي 21

الحرجة 20

القنفذة 19

أحد رفيدة 19

عرعر 19

شرورة 19

رجال المع 19

بيش17

تربة17

المضة 15

أبو عريش 15

عنيزة 15

سبت العلاية 15

تبالة 15

قلوة 15

الدوادمي 14

الخرمة14

ميسان 14

عيون الجواء 13

بيشة 12

رنية 12

رفحاء 12

بقعاء 12

خليص 12

سراة عبيدة 11

ظهران الجنوب 11

النعيرية 11

رأس تنورة 11

العيدابي10

جازان 10

الرس10

الليث 10

السحن10

الجبيل 9

الحائط9

يدمة9

حريملاء9

الخرج9

الأسياح8

عفيف8

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محايل8

العيون8

البشائر8

الشملي7

العقيق 7

المزاحمية 7

الجفر 7

المندق6

رياض الخبراء 6

صبيا 6

تثليث6

القرى5

عريعرة 4

صفوى 4

حوطة بني تميم 4

النماص4

السليل 4

البكيرية 4

الخفجي 4

القريع4

الرين 3

بارق3

البرك3

رابغ3

قيا 3

البدائع 3

مهد الذهب 3

المويه 3

المظيلف 3

الشعبة 2

موقق 2

رفائع الجمش 2

النبهانية 2

حوطة سدير 2

الباحة2

المجمعة2

وادي بن هشبل2

المحاني2

بقيق2

الحناكية2

ضبا2

طبرجل2

دومة الجندل2

القويعية2

تمير2

ثريبان2

ثول1

القوارة1

فرسان1

الشنان1

الرقعي1

الدلم1

الزلفي1

القحمة1

نمرة1

الكامل1

أحد المسارحة1

أملج1

الوجه1

رماح1

المذنب1

مرات1

سلوى1

فيفا1

الريث1

أضم1

قرية العليا1

الحمنة1

الفرشة1

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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