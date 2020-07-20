السعودية | خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من أمير الكويت

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من أمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين.

وقد عبر الملك سلمان عن شكره لأمير الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن خادم الحرمين كان دخل في وقت سابق الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، وفق ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.