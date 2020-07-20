محمد بن مسعود - الدمام - شفاء 4 مرضى من الفيروس أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1.223 إصابة. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج. وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.028 حالة. 5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.223 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-20 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1.223 إصابة. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج. Advertisements وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.028 حالة. 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 09:14 PM شفاء 4 مرضى من الفيروس شفاء 4 مرضى من الفيروس أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1.223 إصابة. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج. وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.028 حالة. ، 5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.223 ،

المصدر : الخليج 365

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