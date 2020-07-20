محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 9 خلال يوم سجلت الجزائر اليوم (الاثنين)، 607 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 23.691 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1087 وفاة. وأضاف أن 349 شخصاً غادروا المستشفيات في يوم واحد، بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16.400 حالة. فيروس كورونا الجديد الجزائر.. إصابة 607 أشخاص جدد بـ"كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-20 سجلت الجزائر اليوم (الاثنين)، 607 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 23.691 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1087 وفاة. Advertisements وأضاف أن 349 شخصاً غادروا المستشفيات في يوم واحد، بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16.400 حالة. 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:48 PM الفيروس أودى بحياة 9 خلال يوم الفيروس أودى بحياة 9 خلال يوم سجلت الجزائر اليوم (الاثنين)، 607 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 23.691 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1087 وفاة. وأضاف أن 349 شخصاً غادروا المستشفيات في يوم واحد، بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16.400 حالة. ، الجزائر.. إصابة 607 أشخاص جدد بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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