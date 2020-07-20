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ذكر الباحث أدريان هيل من جامعة أوكسفورد، اليوم (الاثنين)، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحتمل لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بحلول سبتمبر (أيلول).
وأضاف "هيل" أنه ربما يجري تصنيع مليون جرعة بحلول سبتمبر، ويبدو هذا تقديراً متواضعاً جداً بالنظر إلى النطاق الذي تتم به الأمور، في إشارة لطاقة التصنيع لأسترا زينيكا، وفقاً لـ"رويترز".
وقال الباحث: "بالتأكيد سيكون هناك مليون جرعة في سبتمبر. لكن ما يصعب التنبؤ به أكثر من نطاق التصنيع هو مسار المرض ومتى سيتم وضع حد له".
فيروس كورونا الجديد
إنتاج مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا" بحلول سبتمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-20
ذكر الباحث أدريان هيل من جامعة أوكسفورد، اليوم (الاثنين)، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحتمل لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بحلول سبتمبر (أيلول).
وأضاف "هيل" أنه ربما يجري تصنيع مليون جرعة بحلول سبتمبر، ويبدو هذا تقديراً متواضعاً جداً بالنظر إلى النطاق الذي تتم به الأمور، في إشارة لطاقة التصنيع لأسترا زينيكا، وفقاً لـ"رويترز".
وقال الباحث: "بالتأكيد سيكون هناك مليون جرعة في سبتمبر. لكن ما يصعب التنبؤ به أكثر من نطاق التصنيع هو مسار المرض ومتى سيتم وضع حد له".
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:01 PM
"هيل" اعتبر أن الكمية أقل من التوقعات
ذكر الباحث أدريان هيل من جامعة أوكسفورد، اليوم (الاثنين)، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحتمل لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بحلول سبتمبر (أيلول).
وأضاف "هيل" أنه ربما يجري تصنيع مليون جرعة بحلول سبتمبر، ويبدو هذا تقديراً متواضعاً جداً بالنظر إلى النطاق الذي تتم به الأمور، في إشارة لطاقة التصنيع لأسترا زينيكا، وفقاً لـ"رويترز".
وقال الباحث: "بالتأكيد سيكون هناك مليون جرعة في سبتمبر. لكن ما يصعب التنبؤ به أكثر من نطاق التصنيع هو مسار المرض ومتى سيتم وضع حد له".
، إنتاج مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا" بحلول سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
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