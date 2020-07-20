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سجلت السودان 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 13 حالة وفاة، وتعافي 39 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10992 حالة، متضمنًا 693 حالة وفاة و5707 حالات تعافٍ.
وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم: إن 181 حالة سجلت في ولاية الخرطوم، وفي ولاية الجزيرة 11، والشمالية 11، وولاية كسلا 10، والبحر الأحمر 17.فيروس كورونا الجديد
السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-20
سجلت السودان 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 13 حالة وفاة، وتعافي 39 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10992 حالة، متضمنًا 693 حالة وفاة و5707 حالات تعافٍ.
وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم: إن 181 حالة سجلت في ولاية الخرطوم، وفي ولاية الجزيرة 11، والشمالية 11، وولاية كسلا 10، والبحر الأحمر 17.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
07:25 PM
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت السودان 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 13 حالة وفاة، وتعافي 39 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10992 حالة، متضمنًا 693 حالة وفاة و5707 حالات تعافٍ.
وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم: إن 181 حالة سجلت في ولاية الخرطوم، وفي ولاية الجزيرة 11، والشمالية 11، وولاية كسلا 10، والبحر الأحمر 17.
، السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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