، مختص يوضح: كيف يتم رصد مخالفة عدم تأمين المركبة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حال تكرارها.. النظام ينتظر 10 أيام لمخالفة نفس المركبة مرة أخرى

قال المتخصص بالاستشارات القانونية المرورية ونظام المرور الدكتور مساعد الربيش، إن المركبة إذا رُصد عليها مخالفة سرعة، وتم ضبطها عبر كاميرات الرصد الآلي، فالنظام هُنا يرصد عليك السرعة، ومن ثم يبحث هل لديك تأمين من عدمه، وإذا كانت المركبة ليست مؤمنة، فعندها يتم رصد مخالفة عدم تأمين المركبة مع مخالفة السرعة.

وتابع "الربيش": إنه في حال تم رصد مخالفة سرعة لذات المركبة بعد الرصد الأول، أو أي مخالفة أخرى، فهنا النظام لا يرصد عليك مخالفة عدم تأمين المركبة، بل يتم الانتظار ١٠ أيام من تاريخ مخالفة عدم تأمين المركبة الأولى، ثم يصدر عليك مخالفة.

وأردف في لقائه عبر قناة "الإخبارية" السعودية: "المسؤولون في الإدارة العامة للمرور وضعوا تقنية معينة لمراعاة أن سالكي الطريق لا يستطيعون فحص مركباتهم وهم في سفر، لذلك تم اختيار مهلة ١٠ أيام حتى يتمكن من تأمين مركبته".

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت أن مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة سيتم تطبيقها الأربعاء من خلال الرصد الآلي.

وقال "المرور" إن مخالفة عدم وجود تأمين لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 150 ريالاً.