، بعد رفع الشكوى لـ "فيفا".. دجانيني يطالب بحقوقه المالية من إدارة الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت شركة "سوكر برو ماستر" الوكيل الرسمي للاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي "دجانيني "، إن موقف اللاعب سليم تماماً، حيث إنه لم يحصل على مستحقاته المالية مع فريق الأهلي، لذلك فإنهم لن يتراجعوا عن شكواهم ضد النادي.



وأشار البيان الصادر، الاثنين، إلى أن إدارة الأهلي لم تدفع مستحقات المهاجم في الوقت المحدد.



كذلك أوصت الشركة بأن ما يحدث الآن لا يمثل أي مشكلة للاعب أو حتى بسببه، حيث إنه كان ملتزماً مع النادي حتى آخر يوم له في التدريبات.