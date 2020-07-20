السعودية اليوم / المغرب تسجل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 326 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أن عدد حالات الشفاء بلغت 15132 حالةً بعد تعافي 211 شخصاً.

// انتهى //

21:53ت م

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الرباط 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 17562 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 276 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أن عدد حالات الشفاء بلغت 15132 حالةً بعد تعافي 211 شخصاً.// انتهى //21:53ت م0266

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