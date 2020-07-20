السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت



الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

// انتهى //

21:51ت م

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