السعودية اليوم / لبنان تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت لبنان 46 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1562 شخصاً، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 41.

// انتهى //

21:47ت م

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بيروت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت لبنان 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 2905 .وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1562 شخصاً، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 41.// انتهى //21:47ت م0261

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