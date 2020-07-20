

أديس أبابا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

ذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأضاف المركز أن عدد حالات الوفاة المتعلقة بالمرض ارتفع إلى 15082 حالةً، وفقاً لما ذكر المركز في آخر تحديث للوضع.

وأشار إلى أن 382857 مريضاً تعافوا من الفيروس.

وتعد جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب والكاميرون، من بين الدول الأكثر تضرراً في أفريقيا.

// انتهى //

21:45ت م

0260



أديس أبابا 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في أنحاء القارة الأفريقية وصل إلى 720622، بزيادة حوالي 20 ألف حالة.وأضاف المركز أن عدد حالات الوفاة المتعلقة بالمرض ارتفع إلى 15082 حالةً، وفقاً لما ذكر المركز في آخر تحديث للوضع.وأشار إلى أن 382857 مريضاً تعافوا من الفيروس.وتعد جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب والكاميرون، من بين الدول الأكثر تضرراً في أفريقيا.// انتهى //21:45ت م0260

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا إلى أكثر من 720 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.