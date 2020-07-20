السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي يوقف 20 مهاجراً غير شرعي



تونس 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أوقف حرس الحدود البحري التونسي 12 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل مدينة المهدية شرق تونس كانوا في رحلة غير شرعية في اتجاه السواحل الإيطالية.

وأضاف بيان للداخلية التونسية أن قارب المهاجرين تعطل على بعد أميال من سواحل المدينة.

وجاء في ذات البيان أن وحدة بحرية ثانية، انتشلت 14 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل جزيرة قرقنة بعد أن تعطب مركبهم الذي ينقلهم نحو السواحل الأوروبية شرق الجزيرة.

وأشار المصدر إلى توجيه جميع المهاجرين غير الشرعيين لتسليمهم للجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

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21:45ت م

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