السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس, معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر, و المشرف العام على الفروع ياسر البابطين, ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي المعين حديثاً, وذلك عقب استقبال سمو أمير منطقة الرياض لهم.

وتمنى الدكتور السديري، التوفيق والنجاح للحربي فيما كلف به من مهام.

كما جرى مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون والأهداف المشتركة وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

// انتهى //

21:33ت م

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