السعودية اليوم / إيقاف تعديات على أراضٍ حكومية بمحافظة محايل



محايل 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل عسير أمس, تعديات على مساحة 301149 متراً مربعاً من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بعدد من المواقع في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس لجنة التعديات عمر القنوي أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، ما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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20:50ت م

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