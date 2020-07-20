

الرياض 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة .

وشملت الجولة التفقدية مركزي (الكر و البهيتة)، حيث اطلع على آلية سير العمل بهما ومدى جاهزيتهما في إنجاز المعاملات وتنفيذ الإجراءات.

وأوضح اللواء اليحيى أن قوة اللجان الإدارية الموسمية للجوازات تعمل خلال مهمة موسم الحج على مدار الساعة بمراكز مداخل مكة المكرمة، وتتم متابعتها باستمرار لضمان السرعة في التنفيذ والدقة في الأداء لتسيير الأعمال و إصدار العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.

وشدد على المواطنين والمقيمين كافة للتقيد بالأنظمة والتعليمات ، وأنه سوف يتم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على المخالفين .

// انتهى //

20:45ت م

0246





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.