

جدة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

عززت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" منظومة الابتكار والتقدم التقنية بضم إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لمدينة الأبحاث والتقنية في حرم الجامعة بثول.

وأكد نائب رئيس "كاوست" للابتكار والتنمية الاقتصادية الدكتور كيفين كولين أن ضم الشركة لمدينة الأبحاث والتقنية خطوة كبيرة لتعزيز التعاون وتحقيق التقدم التقني الذي يصب في صالح الجامعة ، ويخدم المملكة والعالم ما يؤكد دور ومكانة "كاوست" كمنصة للابتكار وترجمة الأبحاث إلى تأثير حقيقي.

وأوضح أن مدينة الأبحاث والتقنية توفر بيئة مستقبلية لشركات التقنية العالمية ، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومرافق ومختبرات حديثة للبحث والتطوير ، فضلاً عن العقول المتميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة ، وشبكة من المكاتب والمرافق المصممة لتسهيل العمل التعاوني الإبداعي وتبادل المعرفة ، وهي مركز للتقنية والتنمية الاقتصادية ، يضم خبراء مستعدين لتقديم المشورة لكل من الشركات الكبيرة والشركات الناشئة في مجال التقنية العالية.

وأشار إلى أن مدينة الأبحاث والتقنية في "كاوست" تسهم في تعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الموجودة بداخلها وشركائها في الصناعة، بحيث تؤسس لشبكة تقنية عميقة متعددة التخصصات ، يمكنها الوصول إلى السوق المحلي والعالمي, لافتاً الانتباه إلى أن وجود شركة تقنية في "كاوست" ، إضافة نوعية من شأنه دعم فريق قوي من المهندسين المقيمين في الحرم الجامعي ، الذين يشكلون جزءًا من المعامل الأساسية والبنية التحتية البحثية للجامعة.

// انتهى //

20:39ت م

0244





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "كاوست" تعزز منظومة الابتكار والتقدم التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.