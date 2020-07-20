شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم من ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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