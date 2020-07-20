شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العُليا: غداً المكمل لذي القعدة و"عرفة" الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المحكمة العُليا ، أن غداً الثلاثاء المكمل لشهر ذي القعدة والوقوف بعرفة يوم الخميس بعد المقبل التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ الموافق 30 يونيه 2020 .

وصدر عن المحكمة العُليا اليوم القرار التالي :عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العُليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) متفق عليه واللفظ للبخاري، فيكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة – حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليه- تموز 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق للثلاثين من شهر يوليه- تموز 2020م، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.