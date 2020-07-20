- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الكاظمي تلقى بتضامن وتفاعل أخوي نبأ دخول الملك سلمان المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكاظمي تلقى بتضامن وتفاعل أخوي نبأ دخول الملك سلمان المستشفى
تطلع لزيارة المملكة ولقاء خادم الحرمين في أقرب وقت
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات الطبية لوجود التهاب في المرارة.
وقال مكتب الكاظمي: إن رئيس مجلس الوزراء العراقي تلقى بتضامن وتفاعل أخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى وعكة صحية طارئة دخل على إثرها إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، داعين الله له بالشفاء العاجل.
وتابع المكتب عبر تويتر: ومع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان.
وكان الكاظمي قال أمس: إنه يتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي أقرب وقت؛ كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصيا. علاقات العراق والمملكة راسخة وترتكز إلى الإيمان بالمصالح الإستراتيجية المشتركة، وأنا متفائل بمستقبلها.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي تلقى بتضامن وتفاعل أخوي نبأ دخول الملك سلمان المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.